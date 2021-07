Stühlerücken in den kommunalpolitischen Gremien: Der Stadtrat hat am Mittwochabend den Vorschlägen der Fraktionen entsprechend einige personelle Wechsel in Ausschüssen beschlossen. Im Haupt- und Finanzausschuss übernimmt Daniel Winkes (CDU) als ordentliches Mitglied den Sitz von Parteifreund Stephan Finke. In den Betriebsausschuss schickt die SPD Alis Hoppenrath als Nachrückerin für Fabian Haag, der sein Mandat niedergelegt hat. Der Eppsteiner Torsten Orlik wird neues stellvertretendes Mitglied. Im Kulturausschuss sitzt künftig für die Sozialdemokraten Carla Gadei anstelle von Ralph Schmidt. Die Flomersheimerin Anette von Villiez wird Gadeis Stellvertreterin.