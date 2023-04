Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Intrige war wohl der Grund dafür, dass Oppositionsführer Christian Baldauf (CDU) am 21. Dezember unerwartet in der Landtagsfraktion seinen Rückzug als Vorsitzender ankündigte. Parteifreunde in seiner Heimatstadt Frankenthal erfuhren von der Entscheidung erst über die Berichterstattung – und haben klare Erwartungen an die Landes-CDU.

Diejenigen, die den amtierenden Fraktionschef zum Rückzug gezwungen