Die Verwaltung sollte das Parken auf dem Seitenstreifen im südlichen Teil der Oggersheimer Straße wie bisher dulden und „schnellstmöglich ein Konzept unter Mitwirkung der Bürger zu erarbeiten“. Das fordert Manuel Baqué für die CDU im Vorort Studernheim. Zuletzt hatte dort für Unmut gesorgt, dass das Ordnungsamt Strafzettel verteilte – nachdem das Falschparken jahrelang nicht geahndet worden war. „Das Parkverbot auf den Grün- beziehungsweise Schotterstreifen in der Oggersheimer Straße mag formal korrekt sein, allerdings ist der Parkdruck in der Straße sehr hoch“, begründet Baqué. Viele Anwohner müssten auf andere Parkmöglichkeiten ausweichen, was die Probleme nur verlagere. Im Ortsbeirat sei wiederholt darauf hingewiesen worden, dass Baumpflanzungen nicht möglich seien, da hier Leitungen verlaufen. Blumenpflanzungen seien nach Ansicht der Partei im Vorort pflegeintensiv und damit zu teuer. „Daher ist eine langfristige ökologisch sinnvolle Nutzung ausgeschlossen“, folgert der CDU-Stadtrat. Sein Parteifreund Oberbürgermeister Martin Hebich hatte zuletzt klargestellt, dass Parken auf den als Straßenbegleitgrün deklarierten Flächen nicht erlaubt sei und es Kontrollen im üblichen Rahmen geben werde.