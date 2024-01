Mit dem 23 Jahre alten Felix Thomas Kapper als Spitzenkandidat ziehen die Frankenthaler Christdemokraten in den Kommunalwahlkampf. Auf der am Samstag aufgestellten Stadtratsliste tauchen an aussichtsreicher Position viele neue Gesichter auf. Der mit 47 Ja- und acht Nein-Stimmen nominierte Listenführer Kapper, erst Anfang Januar zum Kreisvorsitzenden der Nachwuchsorganisation Junge Union gewählt, will die CDU für junge Menschen attraktiv machen. Der Spitzenkandidat müsse nicht zwingend den Fraktionsvorsitz übernehmen, stellte Kreischef Martin Svoboda klar. Als scheidender Vorsitzender des Bezirkstags Pfalz appellierte Alt-OB Theo Wieder an die Mitglieder, geschlossen hinter der Liste zu stehen.

