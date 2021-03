Es wird angesichts des Abschneidens auf Landesebene nur ein schwacher Trost sein: CDU-Kandidat Christian Baldauf (53) hat mit 39,7 Prozent der Erststimmen erneut das Direktmandat in seinem Frankenthaler Wahlkreis gewonnen – mit deutlichem Abstand vor SPD-Mitbewerber Martin Haller (37), der auf 29,5 Prozent kam. Die AfD – 2016 noch die große Gewinnerin bei der Landtagswahl in Frankenthal – musste sich mit ihrem Kandidaten Stefan Scheil mit 5,6 Prozentpunkten weniger zufriedengeben; er kam auf 10,5 Prozent. David Schwarzendahl, Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen Linken, holte in seinem Wohnort Frankenthal, wo er seit 2014 im Stadtrat tätig ist, 2,5 Prozent der Erststimmen. Für die Freien Wähler gelang Tobias Reuter (31), der erst seit Juni Parteimitglied ist, mit 6,2 Prozent der Erststimmen ein Überraschungserfolg. Für Grünen-Bewerberin Nuran Aras-Tayanc stimmten 7,9 Prozent der Wähler, Jürgen Maring (FDP) kam auf 3,8 Prozent der Erststimmen. Die Wahlbeteiligung lag im Wahlkreis 35, zu dem neben der Stadt Frankenthal Bobenheim-Roxheim sowie die Orte der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim gehören, bei knapp 64 Prozent.