Für den Posten des Ortsvorstehers im Vorort Mörsch stellt die CDU Simon Lutz auf. Der 42-jährige Förderschullehrer am Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH) wurde von der Mitgliederversammlung am Mittwoch für dieses Amt vorgeschlagen. Lutz ist damit der erste Bewerber für die Nachfolge von Amtsinhaber Adolf José König (SPD). Dieser hatte Ende 2023 seinen Rückzug angekündigt, einen eigenen Kandidaten hat die SPD bislang nicht nominiert. Lutz wurde zudem einstimmig zum Vorsitzenden des Ortsverbands gewählt. Die Weiterentwicklung des Vororts, neue Angebote für Jugendliche und Senioren sowie den Erhalt und die Pflege des Naherholungsgebiets nennt Lutz als wichtigste Vorhaben seiner Partei. Stellvertreter im Ortsverband ist Ferdinand Fiege, als Beisitzer gehören Edeltraud Ehlers, Winfried Werle, Wiltrud Thomas und Axel Ehlers dem Vorstand an. Die Kommunalwahllisten für den Ortsbeirat Mörsch will die CDU in einer öffentlichen Sitzung am 12. März, 19 Uhr, im Besprechungsraum des ASV Mörsch aufstellen.