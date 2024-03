Am Dienstagabend hat die CDU Mörsch Simon Lutz zum Ortsvorsteherkandidaten gewählt und die Liste für die Wahl zum Ortsbeirat aufgestellt. Alle Kandidaten wurden einstimmig, bei maximal einer Enthaltung gewählt.

„Ich freue mich, dass wir für alle Vororte Ortsvorsteherkandidaten haben“, betonte Martin Svoboda. Der Vorsitzende der Frankenthaler CDU übernahm bei der Versammlung Wahlleitung und Schriftführung. Insgesamt elf stimmberechtigte Mitglieder waren gekommen, acht davon waren Kandidaten für die zu wählenden Listenplätze.

Der Mörscher CDU-Chef Simon Lutz möchte nun auch nach dem Amt des Ortsvorstehers greifen. Der 42 Jahre alte Förderschullehrer am Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation und zweifache Vater ist im Vorort aufgewachsen und lebt seit zehn Jahren wieder hier. Einen seiner politischen Schwerpunkte sieht er im Engagement für den Neubau einer Kindertagesstätte westlich des Friedhofs: „Wir brauchen diesen Einrichtung.“ Auch die prekäre Sicherheitslage am Fuß- und Radweg vorbei am Verein für Deutsche Schäferhunde Richtung Mörsch mache ihm Sorge.

Lutz wünscht sich Digitalbeauftragten

Auf seiner Agenda habe er auch den Bürgergarten, der einmal von der CDU angelegt worden und nun von Efeu überwuchert sei. Diesen wieder in Schuss zu bringen, sei eine lohnenswerte Aufgabe für ein Bürgerprojekt. Weitere Pläne seien die Weiterentwicklung des Naherholungsgebiets an der Isenach, das Angebot eines Digitalbeauftragten für Senioren und eine Ladestation für E-Autos. Annehmen will er sich auch der Klagen von Schülern, dass es keine direkte Busverbindung mehr zu ihren Schulen gebe. Die frühere Linie müsse reaktiviert werden.

Zur von Lutz erwähnten Situation an der Autobahnunterquerung entspann sich eine angeregte Diskussion. Der dortige Abschnitt sei unübersichtlich und ausgerechnet an dieser Stelle müsse die Straße überquert werden. Trotzdem seien Autofahrer häufig nicht besonders langsam und vorsichtig – ganz im Gegenteil. Viele seien eher mit 70 statt der vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer unterwegs. Die optimale Lösung nach Ansicht vieler Christdemokraten: ein Tunnel für Fußgänger und Radfahrer. Dies würde die Überquerung der Straße von der unübersichtlichen Stelle weg hinter die Kurve verlegen. Dies sei zwar die teuerste Variante, dennoch müsse man sie prüfen.

Die Liste

1. Simon Lutz (zweifach), 3. Edeltraut Ehlers, 4. Ferdinand Fiege, 5. Axel Ehlers, 6. Arndt Thomas, 7. Winfried Werle, 8. Wiltrud Thomas , 9. Franz-Josef Lutz.