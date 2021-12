Mit dem nach dem jüdischen Pädagogen Nathan Nathan benannten Ehrenamtspreis der Stadt Frankenthal sollen die freiwilligen Helfer, die nach der Flutkatastrophe im Ahrtal im Einsatz waren, ausgezeichnet werden. Über diesen von der CDU im Haupt- und Finanzausschuss eingebrachten Antrag, der ein positives Echo fand, soll der Stadtrat entscheiden. Fraktionschefin Gabriele Bindert schlug vor, das Preisgeld von 2500 Euro auf ein Spendenkonto einzuzahlen, damit es den Opfern zugute komme. Außerdem regte sie an, sowohl die haupt- und ehrenamtlichen Kräfte der Hilfsorganisationen (Feuerwehr, Malteser, Technisches Hilfswerk) als auch die privaten Helfer einzuladen und zu ehren. Aylin Höppner (SPD) sah in ihrer Fraktion noch Beratungsbedarf. Und auch Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) will zunächst den Ältestenrat mit dem Antrag befassen und prüfen, ob die Ehrenordnung eine Auszeichnung in dieser Form zulasse. In der Vergangenheit war der Preis stets an bestimmte Institutionen oder Gruppen verliehen worden.