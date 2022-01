Der Mann aus den eigenen Reihen ist auch der Favorit der Partei für den Landesvorsitz: Die Frankenthaler CDU hat sich nach eigenen Angaben dem Votum des Nachbarverbands im Rhein-Pfalz-Kreis angeschlossen und Christian Baldauf (54) als Kandidaten für die Führung der rheinland-pfälzischen Christdemokraten vorgeschlagen. Das Votum für den derzeitigen Oppositionsführer im Landtag aus Frankenthal sei bei einer Sitzung des Kreisvorstands am Dienstag einstimmig ausgefallen heißt es in einer Mitteilung der Partei.

Frist läuft bis Montag

Viele Redner hätten in ihren Beiträgen die enge Verbindung des 54-jährigen Rechtsanwalts, der aktuell bereits den CDU-Bezirksverband Rheinhessen-Pfalz führt, mit der Partei vor Ort hervorgehoben. Baldauf selbst hat sich noch nicht abschließend zu einer möglichen Bewerbung um die Nachfolge von Landeschefin Julia Klöckner geäußert. Die Frist dafür läuft am kommenden Montag, 24. Januar, ab. Die Wahl selbst ist für den Landesparteitag am 26. März geplant.

Svoboda: Kräfte bündeln

„Ich bin der festen Überzeugung, dass es für die CDU Rheinland-Pfalz gerade im anstehenden parteiinternen Reformprozess wichtig ist, die Kräfte in Fraktion und Partei zu bündeln“, zitiert die CDU den Frankenthaler Kreisvorsitzenden Martin Svoboda. Dafür sei Christian Baldauf aus seiner Sicht der richtige Mann. Svoboda: „Ich würde mich sehr freuen, wenn er unseren Vorschlag annimmt und als Landesvorsitzender (...) antritt.“