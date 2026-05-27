Der CDU-Kreisverband Frankenthal hat einen neuen Vorsitzenden: Ulrich Fleischmann löst Martin Svoboda an der Unionsspitze ab. Beim Kreisparteitag in Flomersheim wurde Fleischmann am Dienstagabend einstimmig gewählt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Fleischmann ist den Frankenthalern vor allem als Ortsvorsteher von Flomersheim ein Begriff. Er sitzt seit bald zwei Jahren im Chefsessel der Ortsverwaltung.

Svoboda war viereinhalb Jahre im Amt

Martin Svoboda, der seit Oktober 2021 als CDU-Kreisvorsitzender im Amt war, hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Er begründete dies mit der Mehrfachbelastung durch Beruf, Familie und Parteiarbeit: Er könne nicht mehr allem gerecht werden. Der Posten des CDU-Kreisvorsitzenden ist ein Ehrenamt. Sein Mandat im Frankenthaler Stadtrat behält Svoboda: „Ich habe mich bewusst für die Arbeit in der Stadtratsfraktion entschieden.“ Fleischmann gehört dem Stadtrat nicht an. Fraktionsvorsitzender ist weiterhin Martin Schuff.