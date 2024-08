Mit deutlich kleinerer Mannschaft sitzt die CDU im neuen Stadtrat. Im Interview mit Sonja Weiher erläutert Fraktionschef Martin Schuff (59/ab 5. August 60), welche Konsequenzen sein Team aus der Wahlschlappe zieht und warum so viele Kandidaten, die es nicht in den Rat geschafft haben, jetzt in Ausschüssen sitzen.

Im neuen Stadtrat sind Sie Fraktionschef der zweitgrößten Fraktion. Haben Sie im Vorfeld mit dieser Position für die CDU gerechnet?

Dass wir nach den Freien Wählern