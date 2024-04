Mit ihrer neuen Veranstaltungsreihe „Fraktion vor Ort“ wollen die Vertreter der CDU im Stadtrat mit Bürgern ins Gespräch kommen und sich zu bestimmten Themen austauschen. Die beiden ersten Termine sind am Samstag, 13. April, und Montag, 15. April.

Am 13. April soll es von 11 bis 13 Uhr im Theater Alte Werkstatt (TAW) um das Thema Kultur und den in der Stadt größtenteils privat organisierten Kulturbetrieb gehen, teilt die CDU mit. Auf dem Jakobsplatz will die Fraktion am 15. April ab 18.30 Uhr mit den Bürgern über die Themen Sicherheit und Ordnung diskutieren. Dazu will die Fraktion auch mit Opfern von Gewalt sprechen. Die Termine der „Fraktion vor Ort“, die überwiegend samstags und sonntags angeboten werden sollen, will die CDU auf Plakaten und ihren Social-Media-Kanälen bekanntmachen. Die Reihe läuft zunächst bis Juni. Danach soll die neue Stadtratsfraktion die Aktion zu einer Dauereinrichtung machen.