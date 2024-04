Ob in Frankenthal eine ausreichende Anzahl an Hortplätzen von Schulkindern existiert oder zusätzliche geschaffen werden müssen – das soll die Stadtverwaltung nach Vorstellung der CDU prüfen. Einen entsprechenden Antrag hat die Stadtratsfraktion für die Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Mittwoch, 24. April, 17 Uhr (Verwaltungsgebäude Neumayerring 72) gestellt. Derzeit gebe es lediglich zehn Hortplätze für Kinder und Jugendliche vom Grundschulalter bis 14 Jahre im Mehrgenerationenhaus in der Mahlastraße, begründen die Christdemokraten ihre Initiative. Sie möchten wissen, ob und wo Bedarf besteht – vor allem dort, wo mittags und nachmittags keine durchgehende Betreuung in der Schule stattfindet. Außerdem wüsste die CDU gerne, nach welchen Kriterien die bestehenden Plätze vergeben werden. Weitere Themen auf der Tagesordnung: ein Prüfantrag der SPD zur Einführung sogenannter Familienpatenschaften in Frankenthal und eine Anfrage der CDU, inwieweit für Frankenthaler Kindertagesstätten Spielräume der neuen Fachkräftevereinbarung genutzt werden.