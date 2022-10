Der CDU-Ortsverband Eppstein hat sich personell neu aufgestellt. Die Mitgliederversammlung wählte Sabine Clemens am Mittwoch einstimmig zur Vorsitzenden. Sie tritt die Nachfolge von Hans Dropmann an, der nicht mehr kandidierte.

Die 46-Jährige, die als Bauleiterin in der Verkehrssicherungsbranche tätig ist, räumte in ihrer Antrittsrede vor 15 Mitgliedern ein, dass die CDU in Eppstein einen schweren Stand habe und ohne den Amtsbonus des Ortsvorstehers eine Nebenrolle spiele. Sie kündigte an, offene Stammtische anbieten zu wollen, „damit wir stärker wahrgenommen werden.“ Auch werde sie die erfolgreiche und engagierte Arbeit von Hans Dropmann fortsetzen, hob Sabine Clemens hervor.

An Radweg erinnert

Der scheidende Vorsitzende – seit 2009 im Amt – sprach in seinem Bericht von einem sehr aktiven Ortsverband mit aktuell 25 Mitgliedern, der viel diskutiere und transparent arbeite. Er selbst habe sich stets als Ansprechpartner für die Bürger verstanden, betonte Hans Dropmann (63). Stolz sei er, dass Eppstein das größte Gewerbegebiet Frankenthals mit 2000 Mitarbeitern bei Amazon habe. „Dies ist das Verdienst unseres Oberbürgermeisters.“ Die CDU stehe für eine Weiterentwicklung am Römig. Kritik äußerte Dropmann an Plänen für ein Möbelhaus im benachbarten Oggersheim.

Dropmanns Themenkatalog umfasste darüber hinaus das Neubaugebiet Bornfeld, für das ein Konsens gefunden werden müsse, die Anbindung des Neugrabens an die Isenach, den Verkehr in der Dürkheimer Straße, „der Geduld und Rücksichtnahme erfordert“, sowie den Radweg entlang der L 524. Er nannte es erbärmlich, dass das Projekt immer wieder verschleppt werde. „Was sollen wir eigentlich noch machen?“, fragte er.

Lob für Dropmann

Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) merkte an, dass der Radweg auf der Prioritätenliste des Landesbetriebes Mobilität ganz oben stehe und im kommenden Jahr das Planfeststellungsverfahren starten solle. Es habe Probleme bei der Entwässerung gegeben. Für den Neugraben habe der Gewässerverband den Baubeschluss gefasst. Der OB würdigte die Arbeit Dropmanns und charakterisierte ihn als „Hansdampf in allen Gassen.“

Von einer sich wandelnden CDU, die gerade dabei sei, sich komplett neu zu erfinden, ohne zu streiten, sprach deren Kreisvorsitzender Martin Svoboda. „Wir sind gut vorbereitet für die OB-Wahl, alles läuft nach Plan“, sagte er. Die Partei sei weder auf der Suche, noch sei sie orientierungslos. Lediglich „einige Feinheiten nach rechts und links“ müssten noch abgestimmt werden. Die Kandidatenkür stehe beim Kreisparteitag am 10. November an. „Wenn wir zusammenstehen, werden wir ein weiteres Mal erfolgreich sein“, gab sich Svoboda zuversichtlich.

Der Vorstand

Vorsitzende: Sabine Clemens; Stellvertreter: Paul Rößler; Schriftführer: Oliver Konrad; Beisitzer: Hans Dropmann, Monika Svoboda und Peter Clemens; Mitgliederbeauftragter: Peter Clemens.