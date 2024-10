Noch ist offen, mit wem die CDU im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal im kommenden Herbst in den Bundestagswahlkampf ziehen wird. Ein Bewerber, der dafür infrage gekommen wäre, ist nun raus: Christian Baldauf (57) wird nicht für die Wahl am 28. September 2025 kandidieren. Das sagte der ehemalige CDU-Landesvorsitzende gegenüber der RHEINPFALZ. Er verstehe sich als Landespolitiker und wolle sich 2026 mit einem klaren wirtschaftspolitischen Fokus erneut um ein Mandat in Mainz bewerben. Baldauf gehört dem rheinland-pfälzischen Landesparlament seit 2001 an. Bis 2023 war er Oppositionsführer. Den CDU-Landesvorsitz hat der 57-Jährige im September beim Parteitag in Frankenthal an Nachfolger Gordon Schnieder abgegeben. In seiner Heimatstadt sitzt der Jurist seit 1994 im Stadtrat.

Die beiden Bundestagsabgeordneten Christian Schreider (52, SPD, Ludwigshafen) und Armin Grau (65, Grüne, Altrip) hatten im Sommer bereits auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt, bei der Wahl 2025 noch einmal für ihre Parteien antreten zu wollen. Über die Nominierung der SPD-Kandidaten entscheidet ein Bundesparteitag im November. Der Grünen-Parteitag zur Listenaufstellung ist für Anfang Dezember geplant.