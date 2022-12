Die Leitung der Stadtklinik Frankenthal muss der ehrenamtlichen Patientenbetreuung umgehend wieder Räume zur Verfügung stellen: Das fordert die CDU-Stadtratsfraktion. Sie reagiert damit auf das Aus des Angebots nach fast 40 Jahren freiwilligem Dienst für Menschen im Krankenhaus. Die Entscheidung, das Ehrenamt niederzulegen, begründet eine Sprecherin der Gruppe damit, dass bestehende Räume kurzfristig von der Stadtklinik seit 2021 selbst genutzt würden und ein Ersatz trotz mehrfacher Zusage nicht erfolgt sei. Es sei, gerade in Zeiten, in denen es immer mehr einsame Menschen gibt, nicht akzeptabel, dass ein solch wertvolles Angebot aus diesen Gründe verloren gehe, schreibt die CDU-Fraktionsvorsitzende Gabriele Bindert in einer Stellungnahme. Für ihren Dienst im Krankenhaus war die Gruppe 2017 mit dem Nathan-Nathan-Preis der Stadt Frankenthal für ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden.