Karlheinz Böhm saß bei ihm am Frankenthaler Kaffeetisch, mit Margit Sponheimer wird er närrisch: Carlo von Opel wird am Freitag 85. Er ist weit mehr als der Vater der Chips.

Nein, Chio-Chips wird’s keine geben auf dem Empfang zum 85. Geburtstag von Carlo von Opel. Auch wenn das Knabbergebäck den Namen des Firmengründers in sich trägt, dessen erster und letzter Buchstabe die Initialen seines Namens aufgreifen. Die anderen beiden stehen für seinen Bruder Heinz und Mutter Irmgard. Auf der Petersau werden vielmehr Pfälzer Spezialitäten serviert, feste wie flüssige.

Auf seinem Hofgut erwartet der Jubilar, der am 70. Geburtstag seines Onkels und Firmenpatriarchen Wilhelm von Opel auf die Welt gekommen war, eine illustre Gästeschar. Auf der Gästeliste stehen Waldhof-Trainerlegende Klaus Schlappner, der österreichische Springreiter Hugo „Nationale“ Simon und die Mainzer Frohnatur Margit Sponheimer. Der distinguierte Karl Wilhelm Heinrich Fritz Adam von Opel, so sein offizieller Geburtsname, und ausgelassene Saalfasnacht – das geht zusammen? Wie man sieht.

Seit Jahrzehnten ist der Cousin von Gunter Sachs Ehrenmitglied des MCV, war dereinst der dritte Mainzer Stadtprinz und Sprecher des Großen Rates. Seine Mutter, die 1934 das Deutsche Springderby sensationell gewonnen hatte, wurde hernach zur Kommandeuse der Mainzer Prinzengarde ernannt, der Sohn wurde mit der Fasnacht groß.

Mit Waldhof Mannheim gelitten

Ein Ständchen wird Margit Sponheimer wohl nicht auf den Jubilar ausbringen, sie wird ihm wohl eher in gereimter Form huldigen. Aber ihre Anwesenheit drückt ebenso etwas aus über von Opels breitgefächerte Interessen wie die von „Schlappi“. Als der Waldhof Mannheim in den 1980er-Jahren in der Bundesliga trainiert hatte, saß der Frankenthaler im Präsidium, vier Jahre lang war er zuvor SVW-Präsident.

Chio und Waldhof – mit solchen Marken hatte sich von Opel überregional einen Namen verschafft. Er hat sich darüber hinaus aber in zig kleineren Initiativen engagiert – und setzt dies teils bis heute fort. Zwei Akzente werden darin immer wieder sichtbar: die Bewahrung der Schöpfung und die Förderung des Sports, insbesondere des Pferdesports. „Leben heißt bewegen“, so lautet nicht von ungefähr seine Devise, die sich auch in der Einladung an die 50 Geburtstagsgäste findet. Er hat eine selbst verfasste Energiesparfibel an Tausende Frankenthaler Haushalte verteilt; er hat Privatleuten Plaketten verliehen, die Schwalben an ihren Hauswänden willkommen heißen; über die Deutsche Olympische Gesellschaft führt er Kinder an sportliche Bewegung heran.

Apfelbaum-Allee gestiftet

Weil von Opel bei seinem zehnjährigen Ausflug in die Kommunalpolitik als Parteiloser keiner Fraktion angehörte, sich aber an die Gepflogenheit halten wollte, einen Teil der Sitzungsgelder abzutreten, stiftete er seinen Anteil für ein ökologisches Projekt. An der Grenze zu Bobenheim-Roxheim, unweit seines Hofguts auf der Petersau, ist in den vergangenen 14 Jahren auf dem „Lehrpfad historische Apfelsorten“ eine stattliche, 17 Bäume lange Allee herangewachsen. Champagnerrenette, Gelber Edelapfel, Grasblümchen oder Freinsheimer Taffetapfel reifen dort heran.

Zu den Gratulanten von Carlo von Opel zählt Margit Sponheimer, hier bei der Erhebung zur Ritterin von der Hobelbank beim FCV 2020. Archivfoto: BOLTE „Pommes kann jeder“: Aus heimischer Kartoffelernte werden auf der Petersau seit den 1960er-Jahren Chips hergestellt. Archivfoto: Bolte Prominenter Besuch: Schauspieler Karlheinz Böhm hatte von Opel über die Bekanntschaft seiner Mutter mit seinem Vater kennengelernt. Archivfoto: Bolte Pferdeverliebt: von Opels Mutter war erfolgreiche Springreiterin, sein Vater Vater siebenfacher Deutscher Meister im Rudern. Archivfoto: BOLTE Anfang der 60er-Jahre meldeten die von Opels ihre Kartoffelchips-Produktion an. Carlo von Opel blieb bis kurz vorm Verkauf an Funny Frisch Geschäftsführer. Archivfoto: Stadtarchiv Frankenthal/oho Eine Plakette für drei Schwalbennester: Carlo von Opel bei der Übergabe an Paten. Archivfoto: Lenz Foto 1 von 6

Seit fast 70 Jahren ist von Opel Frankenthaler. Er ist so viel mehr als der Vater der Kartoffelchips in Deutschland. Seine Ansichten, die er durchaus pointiert vortragen konnte und heute noch im Kreis der Freien Wählergruppe artikuliert, haben nicht jedem politischen Wettbewerber geschmeckt. Deshalb hat er damit aber nicht hinterm Berg gehalten.

„Rathausplatz grüner gestalten“

Was wünscht sich der gebürtige Mainzer für seine zweite Heimat, die längst zu seiner ersten geworden ist? Es sprudelt geradezu heraus aus ihm: „Dass die Natur wieder mehr sich selbst überlassen wird. Dass der Eckbach, die Isenach, der Fuchsbach wieder sichtbar werden. Dass der an sich so schöne Rathausplatz grüner gestaltet wird. Dass mehr Spielgeräte und Bewegungsinseln aufgestellt werden.“

Da sind sie also wieder die Akzente, die von Opel in den vergangenen 85 Jahren geprägt haben: Nachhaltigkeit für die Umwelt und für die eigene Gesundheit. „Strom kann man schließlich nicht essen“, wirbt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ für eine Balance zwischen Ökonomie und Ökologie. „Dieser Zwang, immer weiter wachsen zu müssen, beunruhigt mich. Wohin denn?“ Höher, schneller, weiter mögen olympische Werte sein, die von Opel bekanntermaßen nachhaltig vertritt. Aber keine Maßstäbe für ein menschliches Miteinander.

Die Chips, die es an seinem Ehrentag nicht gibt, sind zwar nicht von Opels Erfindung, aber der Vater zweier Kinder und Großvater dreier Enkel hat sie in Deutschland kultiviert. Als im Familienrat seinerzeit beratschlagt wurde, wie man die üppige Kartoffelernte aus eigenem Anbau, später von regionalen Landwirten kreativ vermarkten könnte, sollten es für die nächste Generation jedenfalls keine Pommes sein, „das kann jeder“. Also haben sich die Kinder auf ein für Deutschland neues Produkt geeinigt, das der Mutter aus den USA vertraut war. Es sollte nicht die einzige Innovation bleiben, die von der Petersau ihren Weg nach Frankenthal und weit darüber hinaus fand.