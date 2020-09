Die Polizei sucht den Verursacher eines Schadens, der nach ihren Angaben am Freitagmorgen zwischen 8 und 11.30 Uhr an einem roten Lastwagen der Marke MAN im Industriepark Nord entstanden ist. Den Beamten zufolge parkte der Fahrer die Zugmaschine in der Carl-Zeiss-Straße. Als er zurückkam stellte er einen frischen Unfallschaden an der Frontstoßstange der Zugmaschine fest. An der Stoßstange und an der Fahrertür fanden die Ermittler blaue Lackspuren. Den Schaden beziffern sie auf mindestens 3500 Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.