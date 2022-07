Eine 18 Jahre alte Radlerin ist nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen bei einem Unfall im Industriegebiet Nord schwer verletzt worden. Den Beamten zufolge war die junge Frau gegen 4.50 Uhr auf dem Radweg neben der Carl-Benz-Straße unterwegs. Beim Überqueren der Fahrbahn zwischen zwei laut den Ermittlern ordnungsgemäß geparkten Lastwagen habe sie ein Auto übersehen. Dessen 46-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, weil ihm – so die Einschätzung der Polizei – die parkenden Lkw die Sicht nahmen. Der Wagen habe die 18-Jährige seitlich erfasst. Bei der Kollision wurde die Jugendliche so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. „Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen befand sich die Fahrradfahrerin zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol“, heißt es in der Pressemitteilung der Inspektion. Hinweise möglicher Zeugen zum Unfallhergang nimmt die Polizei Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.