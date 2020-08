In zwei aufeinanderfolgenden Nächten haben Unbekannte nach Angaben der Polizei einen Verkaufsstand in der Carl-Benz-Straße (Industriegebiet Nord) aufgebrochen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen sie in den Stand ein und erbeuteten neben 200 Euro Bargeld auch diverse Lebensmittel. Am frühen Samstagmorgen zwischen 1 und 2.30 Uhr nahmen sie 20 Euro Bargeld aus der Kasse. Die Gesamtschadenshöhe beziffern die Beamten mit rund 450 Euro. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.