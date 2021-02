Einen Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich haben unbekannte Täter nach Angaben der Polizei bei ihrem Einbruch in einer Tankstelle in der Carl-Benz-Straße (Industriegebiet Nord) hinterlassen. Den Beamten zufolge waren sie in der Nacht auf Freitag zwischen 1 und 2 Uhr in die Geschäftsräume eingedrungen und hatten „mehrere Gegenstände“ mitgenommen. Mit Hinweis auf laufende Ermittlungen wollte die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage noch nichts Näheres zur Beute sagen. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.