„Wenn jeder ein bisschen auf den anderen schauen würde und es keine Vorurteile gäbe, ginge es uns allen besser“, ist Stefan Krantz überzeugt. Der Vorsitzende der örtlichen Kolpingfamilie hat sich zum Demokratieberater ausbilden lassen. Jetzt will er sich in gesellschaftliche Diskussionen einbringen.

„Es darf keine Ausgrenzung in irgendeiner Form geben“, sagt Krantz. Der stellvertretende Vorstand des Kolping Diözesanverbands Speyer hat am Projekt „Zusammenhalt durch Teilhabe – Gelebte Demokratie“ des Caritasverbands für die Diözese Speyer teilgenommen und sich zum Mentor für gesellschaftlichen Zusammenhalt ausbilden lassen. Laut Pressemitteilung war er der einzige ehrenamtliche Teilnehmer. Zusammen mit elf hauptamtlichen Caritas-Mitarbeitern hat Krantz sich an fünf Samstagen von Februar bis Juni im Stiftsgut Keysermühle in Klingenmünster getroffen.

„Jeder Mensch hat Merkmale, anhand derer er diskriminiert werden könnte“, erklärt Mathias Schappert, der das Projekt von der Caritas mit begleitet hat. Mit Vorträgen, praktischen Übungen und Gruppenarbeiten seien die Teilnehmer gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung auf den Grund gegangen. „In Planspielen haben wir erlebt, was Gruppendynamik auslösen kann, wie es zu Anführern und Mitläufern kommt, aber auch, wie man solche Prozesse stoppen kann“, berichtet Krantz. Er habe erfahren, was Sprache im positiven wie negativen Sinn bewirken könne, wie Teilhabe funktioniere und was Gründe seien, die sie blockieren.

Die Kirche sei im Sozialbereich ein wichtiges Sprachrohr und sollte sich zu Wort melden, findet Krantz. Am Ende des Projekts erhielt er eine Urkunde, die ihn als „Mentor für gesellschaftlichen Zusammenhalt“ ausweist. Sein Wissen wolle er nun vor Ort umsetzen, sagt Krantz, der sich auch politisch engagiert. Er ist Fraktionssprecher der CDU im Mörscher Ortsbeirat und gehört dem Frankenthaler Stadtrat an. Für die Kolpingfamilie plant er Diskussionsabende zum Thema Diskriminierung. „Ich würde mich freuen, wenn das Bistum oder der Caritasverband nun auf mich zukäme und mich einbinden. Ich bin bereit“, betont Krantz.

Bundesweites Programm

„Zusammenhalt durch Teilhabe“ ist ein Programm des Bundesinnenministeriums, mit dem Projekte zur Stärkung demokratischer Teilhabe und gegen Extremismus gefördert werden. Haupt- und ehrenamtliche Kräfte in Vereinen, Verbänden und Helferorganisationen sollen als Demokratieberater ausgebildet werden, um in ihrem Umfeld als Mediatoren zu fungieren. Bundesweit haben bereits mehr als 2000 Personen das Programm absolviert (Stand März 2022). Der Diözesan-Caritasverband Speyer ist einer von bundesweit drei Caritasverbänden, die an dem Programm teilnehmen.