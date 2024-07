Musikinteressierte Bewohner des Caritas-Altenzentrums Heilig Geist treffen sich regelmäßig mittwochs im Speisesaal der Einrichtung in der Rheinstraße 43 zum „Zithertag“. In der musikalischen Stunde am Nachmittag spielt Christine Greif auf ihrer Zither volkstümliche Musik und lädt zum Mitsingen ein. Wie das Altenzentrum weiter mitteilt, engagiert sich die Künstlerin ehrenamtlich. Damit die Veranstaltung weiterhin stattfinden kann, sucht Greif nach Entlastung und Mithilfe beim Anstimmen und der instrumentalen Begleitung. Die Leitung des Altenzentrums hofft auf jemanden, der die Tätigkeit mittelfristig fortführen könnte. Wer Interesse hat und etwa Gitarre oder Klavier spielt, kann sich melden per E-Mail an Ruth.Vollmer@cbs-speyer.de oder an Florian.Kutschke-Kaess@cbs-speyer.de.