Seit dem vergangenen Sommer können die Bewohner und Bewohnerinnen des Caritas-Altenzentrums Heilig Geist in Frankenthal mithilfe einer neuen Elektro-Rikscha die Umgebung erkunden. Um Ausflüge mit dem Rad im XXL-Format unternehmen zu können, werden nun weitere Fahrer gesucht.

Mit dem „Carikscha“ genannten Gefährt erweitert sich der Bewegungsradius der in ihrer Mobilität eingeschränkten Senioren erheblich, heißt es in einer Pressemitteilung des Hauses. „Unsere Bewohner spüren die frische Luft und den Wind in den Haaren und erleben damit wieder das Gefühl von Freiheit, Teilhabe und Naturnähe“, sagt Florian Kutschke-Käß, Leiter des Caritas-Altenzentrums Heilig Geist. Möglich gemacht habe das neue Angebot eine Förderung durch die Lotterie der Glücksspirale.

Mit der E-Rikscha bis nach Maudach

Im vergangenen Jahr habe der ehrenamtliche Mitarbeiter Wolfgang Hofrichter die Elektro-Rikscha ausgiebig getestet. „Er hat uns dafür den Großteil seiner Freizeit geschenkt“, sagt Kutschke-Käß. „Bei geeignetem Wetter hat er mit zahlreichen Bewohnern des Altenzentrums an nahezu jedem Donnerstag einen Ausflug gemacht.“ Mit einer kleinen Reisegruppe sei Hofrichter sogar bis in den Ludwigshafener Stadtteil Maudach gekommen. In dieser Testphase habe er zusammen mit seinen Fahrgästen Ausflugsrouten und Ziele ausprobiert und die Abläufe optimiert.

Mit den Erfahrungen und Ergebnissen habe man das Mitfahrangebote für 2023 weiterentwickelt. Um den Senioren regelmäßig Ausflüge mit der „Carikscha“ zu ermöglichen, möchte das Altenzentrum Heilig Geist weitere Fahrer und Fahrerinnen gewinnen. Einige Personen hätten sich bereits gemeldet. „Wir hoffen, dass wir weitere Interessierte finden, die das Rikschafahren als ehrenamtliches Tätigkeitsfeld für sich entdecken“, sagt der Heimleiter.

Noch Fragen?

Wer sich für das Ehrenamt als Rikschafahrer interessiert, kann sich per E-Mail an heilig-geist@cbs-speyer.de oder unter Telefon 06233 8750 im Caritas-Altenzentrum Heilig Geist melden.