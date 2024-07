Urlaubsbilder werden heute meist im Whats-App-Status oder auf Instagram gepostet. Aber die gute alte Ansichtskarte lässt das Herz doch immer wieder höher schlagen. Das Caritas-Altenzentrum Heilig Geist ruft dazu auf, den daheimgebliebenen Bewohnern Urlaubsgrüße per Post zu schicken.

Wer selbst nicht verreisen kann, freut sich umso mehr über Grüße aus fernen Gefilden. So auch die Bewohner des Caritas-Altenzentrum Heilig Geist. Daher startet das Altenzentrum nach der tollen Resonanz 2016 wieder die Aktion „Urlaubsgrüße in die Heimat – Postkarten an das Caritas-Altenzentrum Heilig Geist“. Mit einer Postkarte soll alten Menschen so eine große Freude gemacht werden.

Wer eine Postkarte schicken möchte, sollte sie an diese Adresse richten: Caritas-Altenzentrum Heilig Geist, Aktion Urlaubspost, Rheinstraße 43, 67227 Frankenthal.

„Unsere Bewohner freuen sich schon sehr auf Ihre Urlaubskarten“, sagt Leiter Florian Kutschke-Käß. Die Karten werden im Foyer an eine mobile Wand gepinnt. Auch in der Gruppenarbeit und Einzelbetreuung werden die Postkarten eingesetzt: Ziel ist, Erinnerungen an eigene Reisen zu wecken. Nachdem 2016 zirka 300 Karten ankamen, hat Kutschke-Käß das Ziel diesmal optimistisch auf 500 Karten gesetzt.