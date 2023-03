Weil er Hanf angebaut und Cannabisblüten besessen haben soll, muss sich ein 43-Jähriger am Donnerstag, 2. März, vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts verantworten. Einer Pressemeldung zufolge, legt die Staatsanwaltschaft dem Kindenheimer zur Last, bis Juli 2022 in einer von ihm zu diesem Zweck genutzten Dachgeschosswohnung in seinem Heimatort Cannabispflanzen gezogen zu haben. Zuletzt sollen dort zwölf Pflanzen mit einem Gewicht von 337 Gramm gestanden haben. Zudem soll der 43-Jährige, der strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten ist, in dieser Wohnung und in seiner Familienwohnung rund 1850 Gramm Cannabisblüten aufbewahrt haben. Bei den Ermittlungen hatte er angegeben, dass er das Cannabis aus medizinischen Gründen benötige. Die Verhandlung beginnt um 13.30 Uhr im Saal 13.