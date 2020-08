Sommerzeit ist Campingzeit. Und auch auf dem Campingplatz Sardella geht wieder alles seinen gewohnten Gang. Nur der Chef ist vorübergehend mit seiner Familie verreist – zu den Verwandten nach Neapel.

Dort will Gianluca Spirelli seine betagten Eltern abholen und zu einem Umzug auf den Campingplatz überreden. Das passt den eingefleischten Dauercampern aber so gar nicht, denn die alte Nonna Maria entpuppt sich nach der Ankunft auf dem Platz als waschechter Drachen. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass der Vater vor vielen Jahren mal viel Geld auf dem Campingplatz verbuddelt hat. „Die Mafia lässt grüßen“ heißt der mittlerweile dritte Teil der „Campingplatz Sardella“-Reihe, die das Ensemble der Freien Bühne Neuwied am 11. September, 20 Uhr, in der Heßheimer Gemeindebücherei auf die Bühne bringt. Karten gibt es in der Bücherei und in Heides Schreibwarengeschäft, Hauptstraße 18, in Heßheim.