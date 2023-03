Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die C-Klasse im Norden des Fußballkreises Rhein-Pfalz startet am letzten August-Wochenende in zwei Staffeln zu je acht Mannschaften in die Saison 2021/22. Teams aus Frankenthal und dem Umland sowie aus Ludwigshafen bilden vorwiegend die Gruppe 1, die Gruppe 2 besteht aus Mannschaften aus Grünstadt und Umgebung.

Der ASV Mörsch hat wieder eine zweite Mannschaft angemeldet. Nicht im Norden, sondern in den Südgruppen der C-Klasse spielen der FC Arabia, der Pirates FC, die VT Frankenthal II und Vatanspor