Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der FC Arabia Frankenthal bleibt in der Fußball-C-Klasse. 1:6 (0:3) verloren die Frankenthaler am Mittwochabend auf dem Platz von Eintracht Lambsheim das notwendig gewordene Entscheidungsspiel um den Einzug in die Aufstiegsspiele zur B-Klasse gegen den SV Ruchheim II.

Wenn ein Trainer nach dem Ende eines solchen Spiels von fehlender Einstellung und fehlendem Willen seiner Mannschaft spricht, dann gibt das zu denken. Da spielt die Klassenzugehörigkeit keine Rolle. Genau