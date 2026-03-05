Frankenthal „Bye-bye Winter“: Nächster „First Saturday“ in Frankenthal
Die „First Saturday“-Reihe in Frankenthal geht in die nächste Runde. Der Aktionstag am Samstag, 7. März, steht unter dem Motto „Mach Platz für den Frühling – bye-bye Winter“. Einzelhandel und Gastronomie bieten zum Jahreszeitenwechsel Sonder- und Serviceangebote. In der Speyerer Straße soll laut Ankündigung der Stadt ein Glücksrad vor der Parfümerie Douglas stehen. Zahlreiche Partner beteiligen sich an der Gewinnaktion. Zudem wird im Modehaus Jost für Kinder eine Ostereiersuche angeboten.
Aber nicht nur der Einzelhandel und Gastronomiebetriebe nehmen am „First Saturday“ teil, auch das Lux-Kino und Victor’s Hotel machen mit. Im Lux werden zwei Filme für je 7,50 Euro gezeigt: „Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde“ (13.30 Uhr) und „G.O.A.T. – Bock auf große Sprünge“ (15.30 Uhr). Im Hotel gibt es von 8 bis 10 Uhr ein Frühstück für 19,50 Euro.
Hier kann kostenlos geparkt werden
Am „First Saturday“ darf laut Stadt in der Tiefgarage Willy-Brandt-Anlage, im Parkhaus am Bahnhof, im Parkhaus Birkenmeier/Hotel Central, im City-Center-Parkhaus, auf dem Parkplatz P7 Congressforum und auf dem Parkplatz am Brauhaus zur Post zwei Stunden lang kostenlos geparkt werden.