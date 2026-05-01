Am Freitag, 1. Mai, treten auf den Buslinien zwischen Frankenthal und Oggersheim Änderungen in Kraft, die laut dem Verkehrsverbund VRN Verbesserungen in Studernheim mit sich bringen. Alle Fahrten der Linie 467 halten nach VRN-Angaben künftig in der Oggersheimer Straße und im Ruchheimer Weg, und bei der Linie 466 wird die Linienführung vereinheitlicht. „Damit wird insbesondere der Studernheimer Süden spürbar besser an den ÖPNV angebunden“, teilt der VRN mit. Fahrgäste könnten künftig umsteigefrei mit der Linie 467 nach Oggersheim zum Hans-Warsch-Platz sowie zum Bahnhof Oggersheim fahren. Dies erleichtere den Zugang zu weiterführenden Verbindungen.

Haltestelle Heinrich-Reffert-Straße entfällt

Der Busverkehr wird laut VRN nicht mehr über die recht schmale Heinrich-Reffert-Straße geführt. Dort sei es immer wieder zu Befahrungsproblemen und damit zu Verspätungen gekommen. Die Haltestelle Hans-Warsch-Platz in Oggersheim sei in Fahrtrichtung Oggersheim Bahnhof ab 1. Mai nur noch zum Ausstieg vorgesehen. All das führt dem VRN zufolge zu Anpassungen der Abfahrtszeiten im Minutenbereich. Die aktuellen Fahrpläne seien über die Verbindungsauskunft sowie auf der Website unter www.vrn.de abrufbar.