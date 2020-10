Die massiven Proteste der Anwohner des Starenwegs sind offenbar im Rathaus angekommen: Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) signalisierte in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend ein Einlenken der Verwaltung und stellte eine Rückverlegung der seit Juni durch Nachtweide- und Starenweg verlaufenden Buslinie 84 auf die alte Strecke – die Straße Am Kanal – in Aussicht. Bislang hatte das die Stadt abgelehnt. Im Planungs- und Umweltausschuss am Donnerstag, 8. Oktober, soll das weitere Vorgehen erörtert und auch über einen Antrag der CDU-Fraktion (wir berichteten) befunden werden. Einen ähnlichen Antrag hatten die Linken schon Ende August zur damaligen Sitzung des Fachausschusses gestellt. Im Laufe der Diskussion mit den Anliegern hätten sich weitere Problempunkte herauskristallisiert und das Fass zum Überlaufen gebracht, sagte OB Hebich. So werde der Starenweg regelmäßig als Abkürzung genutzt. Außerdem bildeten sich beim Anlieferverkehr zum Wertstoffcenter immer wieder Rückstaus. „Für alle diese Problemlagen wollen wir Lösungsmöglichkeiten finden.“ An der vertraglichen Prüfung einer Rückverlegung der Linie 84 werde auch der Betreiber, die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, zu beteiligen sein. Und die Frage, wie eine geänderte Linienführung in den neuen Winterfahrplan integriert werden könne, müsse ebenfalls geklärt werden. „Wir wollen Druck aus dem Kessel nehmen“, unterstrich Hebich.