Regelmäßig am ersten Freitag im Monat treffen sich künftig Vertreter des Frankenthaler Stadtvorstands, der Wirtschaftsförderung sowie der Citymanager in wechselnden Lokalen zum Business-Lunch mit Frankenthaler Geschäftsleute. Ziel ist es laut Pressemitteilung, bei ungezwungener Atmosphäre die Vernetzung lokaler Akteure zu stärken. „Die Verwaltung möchte gerne mit der Wirtschaft noch enger in Kontakt kommen, mit diesem Format besteht dazu eine weitere Möglichkeit“, wird Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) zitiert. Das erste Treffen ist am Freitag, 7. Juni, um 12 Uhr im Little Italy in der Westlichen Ringstraße/ Ecke Bahnhofstraße.

Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.