Zum Business-Lunch lädt Oberbürgermeister Nicolas Meyer am Donnerstag, 30. April, 12 Uhr, in die Tanzschule Frankenthal (TIF) im Neumayerring 43 ein. Beim Netzwerktreffen der Frankenthaler Wirtschaftstreibenden nehmen Vertreter des Stadtvorstands und der Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung teil. In ungezwungener Atmosphäre soll der persönliche Austausch und die Vernetzung lokaler Akteure intensiviert werden. Außerdem informiert der Oberbürgermeister über aktuelle Themen. Interessierten aus Handel, Gastronomie, Handwerk sind eingeladen. Anmeldung: E-Mail an wirtschaftsfoerderung@frankenthal.de.