Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) lädt ein zum Business-Lunch am Freitag, 12. Juni, 12 Uhr, bei Floris Eiscafé in der Wormser Straße 35. Beim Netzwerktreffen der Frankenthaler Wirtschaftstreibenden nehmen Vertreter des Stadtvorstands und der Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung teil, wie die Stadt mitteilt. Meyer informiert über aktuelle Themen. Anmeldung per Mail stadtmarketing-tourismus@frankenthal.de.