Zum nächsten Business-Lunch lädt Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) für Freitag, 6. März, 12 Uhr, ins Kulturzentrum Gleis4 in der Eisenbahnstraße 82 ein. Am Netzwerktreffen der Frankenthaler Wirtschaftstreibenden nehmen Vertreter des Stadtvorstands und der Stabsstelle Strategie, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung teil. In wechselnden Lokalitäten und bei ungezwungener Atmosphäre soll jeweils der persönliche Austausch und die Vernetzung lokaler Akteure intensiviert werden. Außerdem informiert der Oberbürgermeister kurz über aktuelle Themen. Interessierte aus Handel, Gastronomie oder auch Handwerk sind eingeladen. Um Voranmeldung per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@frankenthal.de wird gebeten.