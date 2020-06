Eine Machbarkeitsstudie, die den barrierefreien Neu- oder Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet unter die Lupe nehmen soll, hat der Haupt- und Finanzausschuss in Auftrag gegeben. Die bauliche und verkehrstechnische Untersuchung, für die ein Ingenieurbüro in Karlsruhe rund 137.000 Euro verlangt, steht im Zusammenhang mit dem Neukonzept für den Öffentlichen Personennahverkehr in Frankenthal, das zum Jahreswechsel starten soll.

Warum die Verwaltung die Studie nicht selbst erstelle, wollte Rainer Schulze (Grüne/Offene Liste) wissen. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) verwies auf die fehlende personelle und technische Ausstattung. „Im Hinblick auf die übrigen Aufgaben würden wir uns nur verzetteln.“ Außerdem sei es höchste Eisenbahn, das Konzept umzusetzen, betonte der OB.