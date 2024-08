In seiner Reihe „Mit Haller durch die Region“ bietet der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Haller am Montag, 9. September, eine Bustour nach Mainz an. Auf dem Programm steht einer Pressemeldung zufolge ein Besuch des rheinland-pfälzischen Landtags. Dort wird der Lambsheimer, der den auch die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim und Bobenheim-Roxheim umfassenden Wahlkreis Frankenthal in Mainz vertritt, über politische Entscheidungsprozesse informieren. Im Anschluss gibt es eine Führung durch das ZDF-Sendezentrum. Abfahrt ist um 9.30 Uhr am Bahnhof in Bobenheim-Roxheim, gegen 9.50 Uhr am Bürgerhaus in Heßheim und gegen 10.15 Uhr am Frankenthaler Hauptbahnhof. Die Rückfahrt ist gegen 16.30 Uhr geplant. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Anmeldungen unter Telefon 06233 3535253 oder per E-Mail an martin.haller.wk@spd.landtag.rlp.de.