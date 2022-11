Orangefarbene Kleidung, blaue Fahnen – in Frankenthal wollen Vereine und Instituttionen in den kommenden Tagen mit verschiedenen Aktionen Zeichen gegen häusliche Gewalt an Frauen und Mädchen setzen.

Der Freitag, 25. November, markiert als Internationaler Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen den Beginn der bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember andauernden „Orange Days“. Nach Angaben des Soroptimist-Clubs Frankenthal soll in diesem Zeitraum mit Veranstaltungen und Aktionen auf Anzeichen für toxische Beziehungen aufmerksam gemacht und damit häusliche Gewalt verhindert werden.

Dazu gehöre ein mit dem Verein Frauen für Frauen organisierter Infostand am Freitagvormittag in der Fußgängerzone, der auf das Hilfetelefon hinweisen soll – eine Einrichtung, bei der Frauen auch anonym anrufen können. Beteiligt sei auch die städtische Gleichstellungsbeauftragte. So würden 20 blaue Fahnen von Terre des Femmes mit der Aufschrift „Frei leben – ohne Gewalt“ an Gebäuden im Stadtgebiet und in den Vororten wehen.

Orangefarbene Kleidung als Zeichen

2021 sei auf Initiative des Soroptimist-Clubs das Speyerer Tor orange angestrahlt worden. Um in diesem Jahr Energie zu sparen, ruft Clubpräsidentin Doris Trageser-Bodes dazu auf, mit orangefarbener Kleidung ein Zeichen zu setzen. „Ziel ist es, geschlechtsspezifische Gewalt nicht nur zu enttabuisieren und die Öffentlichkeit für die dramatische Situation vieler Frauen und Mädchen zu sensibilisieren, sondern auch ein Zeichen für Gleichberechtigung, Solidarität und Stärke zu setzen“, heißt es in der Mitteilung.

Am 10. Dezember honorieren die Soroptimistinnen das Projekt „Miteinander“ im Dathenushaus mit der Übergabe einer Tafel, die auf das besondere Engagement für Menschenreichte dort hinweist.