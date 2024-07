Mit einer nach ihren Angaben bisher einmaligen Kunsttechnik, die Malerei mit Fotografie verschmelzen lässt, lädt die Mannheimer Künstlerin Nadine Ajsin ab 20. Juli unter dem Titel „Pöhnix“ zu ihrer Ausstellung ins Frankenthaler Kunsthaus ein.

Nadine Ajsin wuchs in Mannheim auf und studierte in Heidelberg Kunst. Bereits während ihres Studiums beschäftigte sie sich mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Kunst. Schließlich entwickelte sie eine Technik, die Malerei mit Fotografie verschmelzen lässt. Beim Experimentieren mit Lebensmittelfarben habe sie dann festgestellt, dass diese nur temporär genutzt werden kann, bevor sie anfängt zu schimmeln. Somit sei die Vergänglichkeit ins Spiel gekommen. Nach einem schweren Schicksalsschlag habe sie sich auch persönlich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Ihre Identität als Künstlerin habe sie fortan mit der Arbeit komibiniert.

Ihre Bilder macht Ajsin zu einer Metapher über die Einzigartigkeit – zu Momenten, die ebenso temporär sind wie die Lebensmittelfarbe. Um diese festzuhalten, fotografiert sie die Werke. Das Besondere: Ajsin malt ohne jegliche Chemie. Ihre großformatigen Gemälde-Fotografien, die Züge des Symbolismus sowie Elemente der Pop-Art aufgreifen, entführen den Betrachter dabei in traumartige Szenerien und an fantastische Orte. Es sind nach ihren Angaben Unikate, denn die (digitalen) Fotos werden anschließend gelöscht.

Termin

Die Ausstellung „Pöhnix“ wird von 20. Juli bis 25. August im Kunsthaus Frankenthal, Mina-Karcher-Platz 42a, zu sehen. Vernissage ist am Freitag, 19. Juli um 19 Uhr. Oberbürgermeister Nicolas Meyer eröffnet die Ausstellung. Die Laudatio hält Corin Hauschild, musikalisch umrahmt wird die Eröffnung von Chris Stockert.