Zu einem digitalen Infotag mit der Bundeswehr am Donnerstag, 7. April, lädt das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Ludwigshafen ein. Schüler und junge Erwachsene können sich dabei ab 16 Uhr über militärische und zivile Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundeswehr informieren. Es geht laut Arbeitsagentur um unterschiedliche Laufbahnen, allgemeine Zugangsvoraussetzungen, Bewerbungsverfahren und Karrieremöglichkeiten. Anmeldung per E-Mail an ludwigshafen.biz@arbeitsagentur.de. Die Teilnahme ist kostenlos.