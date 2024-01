Um Schüler aus Mexiko und Peru unterzubringen, sucht der Bundesverband Deutsche Jugend in Europa (DJO) bundesweit Gastgeberfamilien. Derzeit vermittelt der Verband zehn Schüler aus der mexikanischen Stadt Guadalajara und 29 aus der peruanischen Stadt Arequipa.

Die Zahlen können sich laut einer Mitarbeiterin des Verbands noch ändern. Die Gastschüler aus Mexiko sollen von Samstag, 2. März, bis Donnerstag, 16. Mai, in Deutschland bleiben, die Peruaner von Samstag, 20. April, bis Mittwoch, 15. Mai. Sie sind alle zwischen 14 und 16 Jahre alt und sprechen Deutsch als Fremdsprache. Der Verband betont, dass die Teilnahme am Unterricht eines Gymnasiums oder einer Realschule am jeweiligen Wohnort für den Gast Pflicht ist.

Vor der Anreise werden die Schüler in einem Einführungsseminar auf das Leben in Deutschland vorbereitet. Kinder der Aufnahmefamilien müssen nicht das gleiche Alter haben wie die Gastschüler, so der Verband. Allerdings sei das der optimale Fall. Nach erfolgter Kontaktaufnahme werden die Gastschüler anhand von Fotos und Hintergrundinformationen vorgestellt. Der Gegenbesuch für deutsche Kinder in die jeweilige Region ist möglich. Zu erreichen ist der DJO unter Telefon 0711 6586533 oder 0172 6326322 sowie per E-Mail an gsp@djobw.de. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.gastschuelerprogramm.de.