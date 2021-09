CDU-Kandidat Torbjörn Kartes erhält im Schlussspurt des Bundestagswahlkampfs in der Region prominente Unterstützung: Friedrich Merz kommt am Donnerstag, 23. September, nach Frankenthal.

Merz spricht nach Angaben der Ludwigshafener CDU-Geschäftsstelle kurz vor der Wahl (26. September) über „Herausforderungen, vor denen Deutschland“ steht. Geplant ist der Auftritt, zu dem Kartes mit dem Frankenthaler Kreisverband der Mittelstands- und Wirtschaftsunion einlädt, am Donnerstag von 14.30 bis 15.45 Uhr im Autohaus Weismann (Heßheimer Straße 158).

„Ich freue mich sehr über die Unterstützung in dieser entscheidenden Phase des Wahlkampfs“, zitiert die Partei Torbjörn Kartes in ihrer Pressemitteilung. Friedrich Merz stehe „wie kein Zweiter“ für die Soziale Marktwirtschaft als „Markenkern der Union“. Der 65-Jährige war zuletzt zweimal als Kandidat für den CDU-Vorsitz angetreten (2018 und 2021), bewirbt sich nach seinem zwischenzeitlichen Ausstieg aus der Politik (2009) nun erneut um ein Bundestagsmandat.

Wer seine Rede in Frankenthal verfolgen möchte, muss sich anmelden: telefonisch unter der Nummer 0621 591570 oder per E-Mail an geschaeftsstelle@cdu-lu.de. Gäste müssen nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.