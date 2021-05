Stefan Scheil ist Direktkandidat der AfD für den Bundestagswahlkreis 207, zu dem Ludwigshafen, Frankenthal und Teile des Rhein-Pfalz-Kreises gehören. Das habe die Partei bei einer Wahlkreisversammlung am Samstag im Ludwigshafener Südwest-Stadion beschlossen, wie Scheil mitteilt. Die RHEINPFALZ war zu dem Termin nicht eingeladen. Es habe keinen Gegenkandidaten gegeben, er sei einstimmig gewählt worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Scheil, Jahrgang 1963, ist Sprecher der AfD-Kreistagsfraktion. Der Vater zweier Kinder hat Geschichte, Soziologie und Philosophie studiert und arbeitet als freier Journalist und Buchautor. Der AfD gehört er seit ihrer Gründung 2013 an. In seiner Rede am Samstag begrüßte der Kandidat der Mitteilung zufolge die jüngsten Beschlüsse des AfD-Bundesparteitags zum EU-Austritt Deutschlands und forderte einen Neuaufbau der europäischen Zusammenarbeit. Zudem betonte er seine Ludwigshafener Herkunft. Seit 20 Jahren lebt Scheil jedoch in Neuhofen.