Zur Bundestagswahl am 26. September plant der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) für 8. September eine Podiumsdiskussion mit Direktkandidaten im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal. Darüber informierte der Stadtverbandsvorsitzende Rüdiger Stein bei einer Sitzung am Dienstag. Eingeladen seien mit CDU, SPD, Grünen, Linke und FDP die „fünf größten demokratischen Parteien im aktuellen Bundestag“, heißt es auf Nachfrage. Alle Bewerber hätten ihre Teilnahme zugesagt. Offen ist noch der Veranstaltungsort. Das Dathenushaus stehe an dem Tag nicht zur Verfügung, so Stein. Auch die einzelnen Gewerkschaften planen Aktionen zur Bundestagswahl. So teilte IG-BCE-Gewerkschaftssekretär Fabian Haag am Dienstag mit, dass die Interessenvertretung von Mitarbeitern in Bergbau, Chemie- und Energiewirtschaft Kandidaten der Parteien, die einen Kanzlerkandidaten stellen, befragen und davon Videoclips online stellen will. Die IG Metall wolle ihre Aktionen nach der Wahl während der Koalitionsverhandlungen starten, berichtete Hilmar Feisthammel, stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender und Betriebsrat bei Howden.