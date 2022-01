Einen besonderen Paten hat der gut zwei Monate alte Hilkiah Kwasi König aus Frankenthal. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) übernimmt für das siebte Kind von Melanie König und Richard Mensah, das am 7. November 2021 in Frankenthal zur Welt kam, dieses Ehrenamt. Aus den Händen von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) bekam die Familie am Freitag Blumen, eine Urkunde und ein signiertes Bild Steinmeiers. Außerdem gab es 500 Euro aufs Familienkonto. Der Bundespräsident übernimmt auf Antrag der Eltern die Ehrenpatenschaft für das siebente Kind einer Familie. Sie soll mit dazu beitragen, das soziale Ansehen kinderreicher Familien zu stärken.

.