Einige Hallensportarten sind schon in die Saison gestartet, andere wollen bald folgen. Hallenhockey wird in diesem Winter auf freiwilliger Basis gespielt, ohne Absteiger, aber mit einem Meister. In der Bundesliga konnten sich die Mannschaften jetzt entscheiden, ob sie mitmachen oder nicht. Das Herrenteam der TG Frankenthal will spielen.

Eine Mehrheit der Bundesligisten hat sich bei einer Umfrage des Deutschen Hockey-Bunds (DHB) dafür ausgesprochen, dass die Saison unter dem Dach ausgetragen werden soll. Allerdings ist die Teilnahme für all jene, die dem Sport in geschlossenen Räumen derzeit kritisch gegenüberstehen, kein Muss. Die Teilnahme soll auf freiwilliger Basis erfolgen. Teams, die nicht in der Halle spielen wollen, haben in diesem Corona-Winter keine Konsequenzen zu befürchten. Absteiger wird es laut DHB nicht geben. Ein Deutscher Meister soll jedoch ermittelt werden. Das alles ist der aktuelle Stand, der sich je nach Entwicklung der Pandemie auch wieder ändern kann.

In der Südgruppe der Hallenhockey-Bundesliga, der die TG Frankenthal nach ihrem Aufstieg in der vergangenen Saison wieder angehört, gab es die meisten Absagen aller Staffeln. Laut TG-Trainer Timo Schmietenknop und nach Information von Norbert Grimmer, Sportlicher Leiter Aktive bei der TG, wollen die beiden Mannheimer Hallen-Bundesligisten, TSV und MHC, nicht antreten. Auch der SC Frankfurt 1880 will in diesem Winter aussetzen. Somit sind in der Südgruppe diesmal nur drei Mannschaften gemeldet. Das sind neben der TG Frankenthal der Münchner SC und der Nürnberger HTC.

Wie genau spielen?

In der Nordgruppe der Ersten Bundesliga haben der UHC Hamburg und DTV Hannover abgesagt, im Osten der TuS Lichterfelde und im Westen Uhlenhorst Mülheim. Ab vier Mannschaften soll laut DHB der normale Spielmodus mit Hin- und Rückspiel Bestand haben. Wie nun genau in der Südgruppe mit drei Teams gespielt werden soll, das will der Verband nach eigenen Angaben mit den verbliebenen Vereinen klären. Die Frage ist hier, ob bei nur drei Teams der klassische Modus als sinnvoll angesehen wird, oder ob nicht eine Anpassung besser wäre?

Starten soll die Hallenrunde in der Ersten Bundesliga am ersten Adventswochenende (28./29. November). Die Austragung der Endrunde ist laut DHB für den 6. und 7. Februar 2021 geplant.

Höhepunkt im Hockeyjahr

Sowohl finanzielle als auch sportliche Aspekte hätten den Ausschlag dafür gegeben, dass die TG in der Hallenhockey-Bundesliga an den Start gehen will, sagt Trainer Timo Schmietenknop. „Wir haben uns auch für eine Teilnahme entschieden, weil es die Mannschaft unbedingt wollte“, ergänzt Grimmer. Für viele Spieler im Team sei die Hallenrunde ein Höhepunkt im Hockeyjahr, verdeutlicht Schmietenknop. Der TG-Coach ist zudem davon überzeugt, dass seine Spieler auf diese Weise besser im Training und bei Laune blieben, als wenn eine lange Wettkampfpause entstünde. Schmietenknop betont aber auch: „Wer ein ungutes Gefühl hat, wird nicht gezwungen, in der Halle mitzumachen.“ Derjenige könne einfach aussetzen und individuell trainieren.

Dass seinen Spielern die Konzentration fehlen könnte, weil es in dieser Hallensaison keine Absteiger geben wird, glaubt Schmietenknop nicht. Im Gegenteil: Bei nur drei Mannschaften in der Südgruppe gebe es eine realistische Chance, ins Viertelfinale vorzustoßen. Und dies sei schon ein ordentlicher Anreiz für alle Beteiligten.

Einnahmen generieren

Der Trainer des Herrenteams und der Sportliche Leiter Aktive machen aber auch keinen Hehl daraus, dass die TG im Winter Einnahmen generieren möchte. Sowohl von Sponsoren- als auch von Zuschauerseite. Doch selbst wenn am Ende Corona-bedingt keine Zuschauer zu den Spielen zugelassen werden sollten, ist eine Teilnahme an der Runde in Schmietenknops Augen besser als eine längere Spielpause.

Mehrere Monate lang nur Kraft- und Athletiktraining zu bolzen – das ist auch für TG-Kapitän Johannes Gans keine allzu verlockende Alternative. „Wir wollen spielen“, betont er. „Bei nur drei Mannschaften in der Südgruppe wird das sicher eine etwas komische Runde. Und da kein Team absteigen wird, fehlt schon der Druck.“ Gans kann der ungewöhnlichen Situation aber auch etwas Positives abgewinnen: „Vielleicht können wir so auch einmal etwas ausprobieren und mehr Spieler einsetzen“, sagt der Kapitän. Norbert Grimmer ist der Meinung, dass sich ein funktionierendes Hygienekonzept in der Stadtsporthalle Am Kanal gut umsetzen lässt.

Bis zum letzten November-Wochenende kann jedoch noch eine Menge passieren. Und so blicken alle Verantwortlichen bei der TG gespannt auf die Entwicklung der Corona-Fallzahlen – in der eigenen Stadt und den Städten der Gegner.