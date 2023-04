33 Jahre lang stand Peter Kuhn an der Spitze des Gesangvereins Bund Freundschaft 1888 in Flomersheim. Am Donnerstag wurde der 73-Jährige für sein Engagement zum Ehrenvorsitzenden ernannt. In die Freude über die Auszeichnung mischte sich dabei auch etwas Abschiedsschmerz.

Mit 31 Jahren entdeckte der junge Familienvater seine Leidenschaft für den Chor, 42 Jahre später beendet er nun seine aktive Gesangskarriere. Und so blieb die feierliche Übergabe der Urkunde für den Ehrenvorsitz im Kreis seiner Vereinskollegen und befreundeter Sänger aus anderen Chören am Donnerstag nicht ohne Tränen. In seinen 33 Jahren im Vorstand habe Kuhn viel erreicht und organisiert, hoben die Redner hervor. Der Ehrenvorsitzende selbst erinnerte sich besonders gerne an die vielen verschiedenen Ausflüge für Vereinsmitglieder, Freunde und Familien. Frühlings- und Herbstkonzerte seien für ihn besondere Höhepunkte des Vereinslebens gewesen, so der Ehrenvorsitzende.

Viele Weggefährten kamen zur Ehrung am Donnerstag ins Sängerheim am Falterplatz. Foto: hofje

Auch am Bau des Sängerheims am Falterplatz in Flomersheim war Peter Kuhn maßgeblich beteiligt. Ein eigenes Domizil für die Chorproben sei möglicherweise der Grund gewesen, warum der Verein noch immer bestehe, sagte Kuhn. Ein weiterer wichtiger Meilenstein: der Zusammenschluss mit dem Gesangverein Concordia 1864 in Eppstein 2019 zum gemischten Chor Gesangverein Bund Freundschaft 1888 Flomersheim. Ohne diesen Schritt würden beide Vereine womöglich nicht mehr existieren, vermutete Kuhn.

Bis zu seinem 31. Lebensjahr war der gelernte Maschinenbauschlosser im Fußballverein engagiert. Dort spielte er nicht nur selbst, sondern trainierte auch die Jugendmannschaft. Mit der Geburt seiner Tochter fand er jedoch die Leidenschaft zum Singen, erzählte Kuhn. Über einen Bekannten, der ihn zur Probe mitnahm, kam der Flomersheimer in den Verein. Mit 41 Jahren wurde Kuhn zum Vorstand gewählt. Er habe dieses Amt stets gut gemeistert, sagte die aktuelle Vorsitzende des Bund Freundschaft, Traudel Kirchhart-Hagelstein, bei der Ehrungsfeier. Teil des Abendprogramms waren auch Gesangsbeiträge. So wurde unter anderem das Flomersheimer Lied gesungen, auch „Lied der Heimat“ genannt. Singen verbinde und man lerne über das gemeinsame Hobby Freunde kennen, ist Peter Kuhn überzeugt. Stellvertretend für die guten Kontakte zu anderen Vereinen, die ihm ein Anliegen waren, sagte Roswitha Kärcher, Vorsitzende des Gesangvereins Frohsinn Concordia in Studernheim: „Du warst, bist und bleibst ein guter Freund.“