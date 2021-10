„Saygi heißt Respekt – Jugendliche schreiben in ihrer Herkunftssprache“ ist der Titel eines Buches, das in der Edition „Kulturelle Bildung“ im Worms-Verlag neu erschienen ist. Schüler aus 25 verschiedenen Nationen beschäftigen sich in eigenen Texten mit ihrer Selbstwirksamkeit.

Das 40-seitige kartonierte Heft enthält laut einer Mitteilung des Verlags Berichte von Jugendlichen der Goethe-Realschule plus in Koblenz, die von einem hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund besucht wird. Entstanden sind die Texte in einer Schreib- und Lesewerkstatt. Die jungen Autoren haben wahlweise in ihrer Herkunftssprache oder in deutscher Sprache geschrieben. Konkret geht es bei dem Buchprojekt um die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. „Etwas Eigenes schaffen, kreieren und gestalten zu können, trägt zur Stärkung des Selbstwertgefühls sowie zur Identifikation mit dem Ort, der diese Erfahrung ermöglicht, bei“, schreibt der Verlag. Kreative, künstlerisch-musische und literarische Eigenbetätigungen böten eher die Erfahrung von Selbstwirksamkeit als vorgegebene Lernprozesse im Unterricht.

Das Heft ist ab sofort im Buchhandel (ISBN 978-3-947884-67-4) sowie im Netz unter www.wormsverlag.de für acht Euro erhältlich.