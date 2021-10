Gemeinsam mit dem Podium Rheinland-Pfalz wird der Worms-Verlag mit aktuellen Publikationen und Lesungen auf der Frankfurter Buchmesse vom 20. bis 24. Oktober vertreten sein. Die Lesungen sind im Internet abrufbar.

Vor Ort auf der Buchmesse wird Verlagsleiter Berthold Röth die Lesungen organisieren und dem Publikum Rede und Antwort stehen zu Neuerscheinungen und dem Programm, teilt der Verlag weiter mit. Der Worms-Verlag ist vertreten auf dem Podium Rheinland-Pfalz, das vom Verlags-Karree, einem Zusammenschluss von Verlagen im Bundesland, organisiert wird. Der Stand E 36 befindet sich in Halle 3.1.

Das Verlags-Karree wird die Autorenlesungen filmen und über Youtube live streamen. Unter www.verlags-karree.de sind die Lesungen aber auch danach in dessen Mediathek abrufbar, heißt es in der Pressemitteilung des Worms-Verlags.

Den Start bei den Lesungen macht am Eröffnungstag der Frankfurter Buchmesse am Mittwoch, 20. Oktober, 14 Uhr, die Kinderbuchautorin Andrea Liebers mit dem Buch „Die magische Prüfung“. Dabei, so der Verlag, vermischt sie kindgerecht Märchenhaftes mit archetypischen Verhaltensmustern und Kernelemente der jüdischen Kultur. Die spektakulären Giftmorde der Wormserin Christa Lehmann in den 50er-Jahren hat Michael Landin in dem historischen Krimi „Wormser Gift“ literarisch verarbeitet. Er liest daraus am Donnerstag, 21. Oktober, 14.30 Uhr.

Katalog zur Landesausstellung

Am Samstag, 23. Oktober, 14 Uhr, liest der Kunsthistoriker und Schriftsteller Helmut Orpel aus seinen bisher im Worms-Verlag erschienenen Kunst-Krimis „Tintorettos Geheimnis“, „Der König von Burgund“ und „Totentanz von Beram“ und gibt zudem einen Einblick in seinen vierten Band, „Das Floß der Medusa“, der im Frühjahr erscheinen soll. Um 15 Uhr schließt sich die Präsentation des wissenschaftlichen Katalogs zur Landesausstellung „Hier stehe ich. Gewissen und Protest – 1521 bis 2021“ im Wormser Museum Andreasstift in Form eines Gesprächs der Ausstellungskuratoren Professor Thomas Kaufmann und Professor Katharina Kunter mit Museumsleiter Olaf Mückain an. Im Katalog werden Persönlichkeiten beschrieben, die in den vergangenen 500 Jahren für ihre Überzeugung eingestanden haben und nicht selten dafür mit dem Leben bezahlen mussten.

Zum Messefinale am Sonntag, 24. Oktober, 14 Uhr, liest Hans-Walter Voigt aus seinem Regionalroman „Theres“, der Fortsetzung des zuvor erschienenen Buchs „Tillmann und Theres“. Im ersten Buch ging es um die Zuneigung, die sich zwischen dem pensionierten Lehrer Tillmann, der auf der Ludwigshafener Parkinsel lebt, und der Studentin Theres entwickelt, die sich in einem Poesieforum im Internet kennengelernt haben.

Noch Fragen?

Die Frankfurter Buchmesse findet vom 20. bis 24. Oktober, 9 bis 18.30 Uhr, sonntags bis 17.30 Uhr statt. Privatbesucher können die Messe am Freitag, 22. Oktober, ab 14 Uhr, am Samstag und Samstag jeweils ganztägig besuchen. Tickets gibt es ab zehn Euro. Weitere Informationen im Internet unter www.buchmesse.de.